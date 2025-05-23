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"Ростов" может возглавить главный тренер "Крылья Советов" Игорь Осинькин

По информации СМИ, одним из инвесторов футбольного клуба "Ростова" может стать бизнесмен Али Узденов.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Сообщается, что его связывают дружеские отношения с Иваном Саввиди, который по предварительным данным в ближайшее время станет владельцем контрольного пакета акций клуба.

В этом случае главным тренером "Ростова" может стать нынешний наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин. Кроме того, в основную команду южан может перейти ряд футболистов самарского клуба. Дубль жёлто-синих, вероятно, будет сформирован из игроков раменского "Сатурна".

Также отмечено, что нынешнее руководство "Ростова" собирается продолжать работу.

В текущем сезоне "Ростов" после 29-го тура РПЛ имеет 38 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Также клубу 1 июня предстоит матч Суперфинала Кубка России с московским ЦСКА.

Источник: Legalbet

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