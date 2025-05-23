Сообщается, что его связывают дружеские отношения с Иваном Саввиди, который по предварительным данным в ближайшее время станет владельцем контрольного пакета акций клуба.
В этом случае главным тренером "Ростова" может стать нынешний наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин. Кроме того, в основную команду южан может перейти ряд футболистов самарского клуба. Дубль жёлто-синих, вероятно, будет сформирован из игроков раменского "Сатурна".
Также отмечено, что нынешнее руководство "Ростова" собирается продолжать работу.
В текущем сезоне "Ростов" после 29-го тура РПЛ имеет 38 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Также клубу 1 июня предстоит матч Суперфинала Кубка России с московским ЦСКА.
Источник: Legalbet
"Ростов" может возглавить главный тренер "Крылья Советов" Игорь Осинькин
По информации СМИ, одним из инвесторов футбольного клуба "Ростова" может стать бизнесмен Али Узденов.
Фото: ФК "Крылья Советов"