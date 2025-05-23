"Югославия была замечательной страной, к русским относились вообще великолепно. Но америкосы их разделили, одни сербы остались. Но сербы — это русачи, такими они всегда были и такими остались. Футбол у них тоже европейского уровня. Было бы здорово сделать объединенный чемпионат России и Сербии. Чемпионат бы был совсем другой, уровень бы однозначно вырос", - приводит слова Пономарёва Legalbet.
По итогам сезона-2024/25 чемпионом Сербии стала белградская "Црвена Звезда". Команда завоевала золотые медали высшего дивизиона национального чемпионата восьмой сезон подряд и 35-й раз всего (начиная с 1945-го года с учётом чемпионата Югославии).
Действующим чемпионом России является петербургский "Зенит", который выигрывал золотые медали высшего дивизиона национального чемпионата шесть последних сезонов подряд и 11 раз всего (с учетом чемпионата СССР). В текущем сезоне на победу в Российской Премьер-Лиге перед последним туром претендуют "Краснодар" и "Зенит".
"Уровень бы однозначно вырос". Пономарев предложил создать объединенный чемпионат России и Сербии
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев предложил создать объединенный чемпионат России и Сербии по футболу.
Фото: РФС