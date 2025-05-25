«Я пока не могу представить себя в другом российском клубе, потому что я люблю «Краснодар» и хочу быть в этой команде. Даже если «Зенит» придёт и предложит € 10 млн. «Краснодар» – моя любимая команда, и я хочу остаться здесь», – заявил Олусегун «Совспорту».
Олакунле Олусегун выступает за первую команду «Краснодара» с 2022 года. С тех пор он провел 100 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 8 результативных передач. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Текущая рыночная стоимость 23-летнего нигерийца составляет 2,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Олусегун: не уйду из "Краснодара", даже если "Зенит" предложит € 10 млн
Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун заявил, что не рассматривает вариант перехода в другие российские клубы.
Фото: ФК "Краснодар"