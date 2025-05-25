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Агент Батракова рассказал о переговорах с "Локомотивом" по продлению контракта

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"
"Работаем, встречаемся, разговариваем. Есть один вопрос, в котором мы пока не пришли к согласию. Пока работаем, нет смысла сообщать промежуточные шаги. Тем не менее, сторона игрока стремится к тому, чтобы завершить подписание нового контракта до начала сборов", - цитирует Кузьмичева "СЭ".

В сезоне-2024/2025 Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 37 матчей и записал на свой счет 15 забитых мячей и 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего полузащитника в 9 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года. Батраков дебютировал за сборную России в ноябре 2024 года и провел за национальную команду 4 встречи.

По итогам сезона-2024/2025 команда Михаила Галактионова заняла шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 53 очка в 30-ти встречах.

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