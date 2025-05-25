Как утверждает источник, "Црвена Звезда" готовит официальное предложение по трансферу защитника московского "Локомотива" Наира Тикнизяна. Сообщается, что руководство красно-зеленых готово расстаться с футболистом за два миллиона евро. Также отмечается, что сам игрок выразил желание присоединиться к сербской команде.
26-летний Тикнизян играет за "железнодорожников" с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026-го. В этом сезоне армянин потерял место в стартовом составе москвичей.
Напомним, ранее футболист заявил, что будет просить отпустить его из команды и не поехал с "Локомотивом" на матч 30-го тура РПЛ с "Акроном" (4:1).
Источник: Metaratings
Тикнизян может перейти в "Црвену Звезду"
Наир Тикнизян может продолжить карьеру в чемпионате Сербии.
Фото: ФК "Локомотив"