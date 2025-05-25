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В "Пари НН" приступили к тренировкам перед стыковыми матчами

Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что команда начала подготовку к переходным матчам.
Фото: ФК "Пари НН"
- Для нас эти игры не менее важные, чем матчи РПЛ. Команда должна сохраниться в РПЛ... Это не формальность. Мы подходим к этим матчам со всей долей строгости. Команда уже сейчас находится на тренировочной базе. Сегодня приступили к тренировкам.

Вчера, 24 мая, "Пари НН" проиграл в гостях столичному ЦСКА в 30-м туре чемпионата России. Игра проходила в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась со счетом 2:0. Таким образом нижегородцы с 27 набранными очками финишировали на 13-й строчке в турнирной таблице, в зоне стыковых матчей за право остаться на будущий сезон в РПЛ.

Напомним, также в переходных матчах примут участие грозненский "Ахмат", екатеринбургский "Урал" и "Сочи".

Источник: "СЭ"

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