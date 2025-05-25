Орлов: чемпионом в "Зените" Соболев не стал. Но у "Спартака" и серебряных медалей нет

"Скептики припоминают ему фразу о том, что он уходил из "Спартака" за титулом. Ну... Чемпионом не стал. Но у "Спартака" и серебряных медалей нет. Так что по факту Соболев оказался в таблице выше своей бывшей команды", - сказал Орлов "СЭ".
Александра Соболев покинул московский "Спартак" и присоединился к петербургскому "Зениту" летом 2024 года. Стороны подписали соглашение до июня 2027 года. В составе сине-бело-голубых 28-летний центральный нападающий отметился 7 забитыми мячами и 3 голевыми передачами в 32 матчах во всех турнирах. По итогам сезона "Зенит" финишировал на втором месте в турнирной таблице, выиграв серебряные медали РПЛ.