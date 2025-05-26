По информации «Евро-Футбол.Ру», вингер «Спартака» Маркиньос вызывает интерес у бразильских команд. Однако сам игрок не собирается покидать московский клуб и планирует продолжать выступления в РПЛ.
В текущем сезоне бразильский вингер провёл за «Спартак» 36 игр во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 12 голевых передач. По оценкам Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет 4,5 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
25-летний полузащитник перешёл в «Спартак» летом 2024 года из «Ференцвароша» за 5 миллионов евро.
Источник: бразильские клубы проявляют интерес к полузащитнику "Спартака"
Полузащитник «Спартака» Маркиньос, несмотря на интерес со стороны бразильских клубов, намерен остаться в московской команде и продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Спартак"