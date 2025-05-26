"Был ли матч с "Динамо" последним в моей карьере? Возможно. Пока официально не оглашал, но, наверное, я завершаю свою карьеру. Все расскажу позже", - цитирует Газинского "РБ Спорт".
В сезоне-2024/2025 Юрий Газинский провел за "Краснодар" во всех турнирах 7 матчей и отметился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего полузащитника в 250 тысяч евро, контракт футболиста с южанами истекает в конце июня.
Ранее Газинский выступал за екатеринбургский "Урал", "Луч-Энергию", московское "Торпедо" и "Смену". На счету футболиста 21 матч за сборную России.
Газинский: наверное, я завершаю свою карьеру
Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский в ближайшее время может завершить карьеру профессионального футболиста.
Фото: "СЭ"