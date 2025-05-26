"Только в "Спартаке" могут подтвердить данную информацию. Егор может заиграть в этом клубе. Не готов ответить на вопрос, мог бы Егор туда перейти. У него мысли только о Суперфинале Кубка. После этого рассмотрим все варианты", - цитирует Талаева "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что московскому "Спартаку" было предложено подписать форварда "Ростова" Егора Голенкова, но красно-белые хотели бы приобрести Николая Комличенко.
В завершившемся сезоне Егор Голенков провел за южан во всех турнирах 35 матчей и записал на свой счет 10 забитых мячей и 4 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 2,8 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до конца 2026 года.
Агент Голенкова: Егор может заиграть в "Спартаке"
Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы форварда "Ростова" Егора Голенкова, высказался о возможном переходе нападающего в "Спартак".
Фото: РИА Новости