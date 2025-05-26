"Я надеюсь, что костяк останется. И надеюсь, что мы станем еще сильнее. Работа ведется. Сегодня объявили, что продлеваем контракт Сергея Петрова. Думаю, на днях будет еще пара трансферов. Не могу сказать, какие позиции и футболисты. Но я очень надеюсь, что мы станем сильнее", - приводит слова Мусаева "Матч ТВ".
Футбольный клуб "Краснодар" по итогам сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги впервые в истории стал чемпионом России. "Быки" в 30 матчах набрали 67 очков, что позволило на одно очко опередить ближайшего преследователя - петербургского "Зенита", который завоёвывал золотые медали чемпионата России последние шесть сезонов подряд.
26 мая "Краснодар" объявил о продлении контракта с 34-летним крайним защитником Сергеем Петровым на срок до лета 2026 года.
В "Краснодаре" рассказали о планах на летнее трансферное окно 2025 года
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о планах футбольного клуба на летнее трансферное окно 2025 года.
Фото: ФК "Краснодар"