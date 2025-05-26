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Sport24: Осинькин покидает пост главного тренера "Крыльев Советов"

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин покидает свой пост.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
По информации источника, у 59-летнего специалиста заканчивается контракт, который не будет продлен. Главным кандидатом на замену является Магомед Адиев, который на данный момент руководит "Химками". В случае, если с ним не удастся договориться, руководить командой будет Сергей Булатов.

В сезоне-2024/2025 подопечные Игоря Осинькина заняли 10-е место в Российской Премьер-Лиге, набрав 31 очко в 30 матчах.

Источник: Sport24

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