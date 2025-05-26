- Правда ли, что Тикнизян может перейти в "Краснодар"? Об этом я не слышал, даже слухов не было таких. На данном этапе, наверное, нет. Но все возможно. Российский рынок очень узкий, - сказал Бузникин "Матч ТВ".
Ранее Тикнизян в интервью после матча с ЦСКА (2:2) заявил, что намерен покинуть "Локомотив" по окончании сезона. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. Сообщалось, что он может перейти в "Краснодар".
В сезоне-2024/2025 Тикнизян провел 33 матча за "Локомотив" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 2 голевые передачи.
Бузникин: о переходе Тикнизяна в "Краснодар" я не слышал
Руководитель селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин рассказал о возможном переходе Наира Тикнизяна.
Фото: "Чемпионат"