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Бузникин: о переходе Тикнизяна в "Краснодар" я не слышал

Руководитель селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин рассказал о возможном переходе Наира Тикнизяна.
Фото: "Чемпионат"
- Правда ли, что Тикнизян может перейти в "Краснодар"? Об этом я не слышал, даже слухов не было таких. На данном этапе, наверное, нет. Но все возможно. Российский рынок очень узкий, - сказал Бузникин "Матч ТВ".

Ранее Тикнизян в интервью после матча с ЦСКА (2:2) заявил, что намерен покинуть "Локомотив" по окончании сезона. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. Сообщалось, что он может перейти в "Краснодар".

В сезоне-2024/2025 Тикнизян провел 33 матча за "Локомотив" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 2 голевые передачи.

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