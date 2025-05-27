По данным "Бизнес-Онлайн", сербский вингер непоколебим в своём желании сменить команду. "Рубин" уже начал искать варианты трудоустройства игрока. При этом клуб готов отдать футболиста в аренду.
В прошедшем сезоне Чумич провел 29 матчей за "Рубин" во всех турнирах, забил два гола и отдал два ассиста. Его контракт с казанцами рассчитан до 30 июня 2027 года, рыночная стоимость серба оценивается в 1,8 млн евро.
Чумич хочет покинуть "Рубин", клуб ищет варианты для сербского вингера
Полузащитник "Рубина" Никола Чумич хочет покинуть казанский клуб из-за отсутствия игровой практики.
Фото: ФК "Рубин"