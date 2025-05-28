"Личная оценка — достаточно плохо. Командная — в принципе, тоже. Нельзя сказать, что идеально. Но отрезки были хорошие, были и сложные. Будем разбирать, смотреть и делать выводы. Надеюсь, в следующем сезоне исправим мелкие ошибки и будет намного лучше", - цитирует Хлусевича "Матч ТВ".
По итогам сезона-2024/2025 московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 30-ти встречах 57 баллов. Команда Деяна Станковича вылетела из розыгрыша Кубка России, уступив в финале Пути регионов "Ростову" со счетом 1:2. Напомним, что руководство клуба по окончании сезона продлило контракт с главным тренером до лета 2027 года.
Даниил Хлусевич провел за красно-белых в сезоне-2024/2025 во всех турнирах 18 матчей и отметился 1 результативной передачей.
Хлусевич оценил результаты "Спартака" в сезоне-2024/2025
Защитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич дал оценку завершившемуся сезону.
Фото: ФК "Спартак"