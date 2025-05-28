"Карпин в "Зените" — это исключено. Он не популярен в Петербурге, и в том числе у руководства. Точно знаю, что никогда этот вопрос даже не обсуждался", - цитирует Орлова "Чемпионат".
Напомним, что Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова" в конце февраля, однако продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России. Ранее в СМИ появилась информация, что Валерий Карпин в июне станет главным тренером московского "Динамо".
По итогам сезона-2024/2025 петербургский "Зенит" занял второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстали от "Краснодара" на один балл.
Геннадий Орлов: Карпин в "Зените"? Это исключено!
Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном назначении Валерия Карпина в петербургский "Зенит".
Фото: РФС