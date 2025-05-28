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Вахания из "Ростова" перейдет в "Динамо" из-за Карпина

Защитник "Ростова" Илья Вахания с большой долей вероятности перейдет в московское "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"
Клуб уже провел переговоры с представителями футболиста. Ключевым фактором стала договоренность с экс-тренером "Ростова" Валерием Карпиным о назначении рулевым бело-голубых.

Вахания в минувшем сезоне провел 41 матч за команду во всех турнирах, в которых отметился 4 голевыми передачами. Его контракт с ростовчанами рассчитан до лета 2028 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 3 млн евро.

Источник: "РБ Спорт"

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