Клуб уже провел переговоры с представителями футболиста. Ключевым фактором стала договоренность с экс-тренером "Ростова" Валерием Карпиным о назначении рулевым бело-голубых.
Вахания в минувшем сезоне провел 41 матч за команду во всех турнирах, в которых отметился 4 голевыми передачами. Его контракт с ростовчанами рассчитан до лета 2028 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 3 млн евро.
Источник: "РБ Спорт"
Вахания из "Ростова" перейдет в "Динамо" из-за Карпина
Защитник "Ростова" Илья Вахания с большой долей вероятности перейдет в московское "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"