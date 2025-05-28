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"Урал" одержал волевую победу над "Ахматом" в первом переходном матче

"Урал" обыграл в Екатеринбурге "Ахмат" со счетом 2:1 в первом стыковом матче за право играть в РПЛ на следующий сезон.
Фото: ФК "Урал"
Грозненцы открыли счет на 21-й минуте встречи после точного удара Георгия Мелкадзе. Хотя первый тайм больше запомнился судейскими решениями. Арбитр матча Кирилл Левников по разу отменил голы команд, а также красную карточку хавбека хозяв Фаниля Сунгатуллина. Кроме этого судья не стал назначать пенальти в ворота "Ахмата" за игру рукой защитника гостей в своей штрафной.

После перерыва "Урал" сравнял счет усилиями Мартина Секулича с пенальти. Он же вывел уральцев вперед, замкнув прострел с фланга. За оставшееся время команды больше не смогли реализовать свои моменты.

Ответный поединок между "Ахматом" и "Уралом" состоится 31 мая в Грозном. Победитель двухраундового противостояния сыграет в следующем сезоне в Премьер-Лиге.

"Урал" - "Ахмат" - 2:1 (0:1)

Переходные матчи. Первый матч

Голы: Секулич, 50 (пен.), 59 - Мелкадзе, 21

Урал: Мамин Ал., Малькевич, Филипенко, Бегич, Бевеев, Железнов (Мосин, 82), Бондарев, Сунгатулин (Аюпов, 46), Ишков (Воронов, 72), Егорычев (Марков, 82), Секулич (Бессмертный, 90)

Ахмат: Ульянов, Адамов, Шатара, Ибишев, Гогличидзе, Исмаэл Силва, Камилов (Диванович, 88), Тодорович (Самородов, 46), Зорин (Талал, 64), Садулаев, Мелкадзе (Руис Диас, 88)

Предупреждения: Егорычев, 15, Тодорович, 16, Сунгатулин, 25, Бегич, 65, Ал. Мамин, 90+4

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