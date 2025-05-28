"Урал" одержал волевую победу над "Ахматом" в первом переходном матче

Грозненцы открыли счет на 21-й минуте встречи после точного удара Георгия Мелкадзе. Хотя первый тайм больше запомнился судейскими решениями. Арбитр матча Кирилл Левников по разу отменил голы команд, а также красную карточку хавбека хозяв Фаниля Сунгатуллина. Кроме этого судья не стал назначать пенальти в ворота "Ахмата" за игру рукой защитника гостей в своей штрафной.
После перерыва "Урал" сравнял счет усилиями Мартина Секулича с пенальти. Он же вывел уральцев вперед, замкнув прострел с фланга. За оставшееся время команды больше не смогли реализовать свои моменты.
Ответный поединок между "Ахматом" и "Уралом" состоится 31 мая в Грозном. Победитель двухраундового противостояния сыграет в следующем сезоне в Премьер-Лиге.
"Урал" - "Ахмат" - 2:1 (0:1)
Переходные матчи. Первый матч
Голы: Секулич, 50 (пен.), 59 - Мелкадзе, 21
Урал: Мамин Ал., Малькевич, Филипенко, Бегич, Бевеев, Железнов (Мосин, 82), Бондарев, Сунгатулин (Аюпов, 46), Ишков (Воронов, 72), Егорычев (Марков, 82), Секулич (Бессмертный, 90)
Ахмат: Ульянов, Адамов, Шатара, Ибишев, Гогличидзе, Исмаэл Силва, Камилов (Диванович, 88), Тодорович (Самородов, 46), Зорин (Талал, 64), Садулаев, Мелкадзе (Руис Диас, 88)
Предупреждения: Егорычев, 15, Тодорович, 16, Сунгатулин, 25, Бегич, 65, Ал. Мамин, 90+4