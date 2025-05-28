— Что можете сказать о сегодняшнем судействе?
— Пока не хочу что?то говорить, надо посмотреть все моменты. Конечно, с нашей стороны, считаем, что где-то были судейские ошибки, но у каждого судьи бывают ошибки. Кирилла (Левникова) я знаю еще пацаном, когда он только начинал судить. Сейчас он уже более опытным стал. Думаю, в этой игре он отсудил неудачно, но так бывает.
28 мая в Екатеринбурге состоялся первый стыковой матч между местным "Уралом" и грозненским "Ахматом", которые борятся за право выступать в сезоне-2025/26 в Российской Премьер-Лиге. Встреча, которую обслуживала судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым, завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Второй матч запланирован на ближайшую субботу, 31 мая, когда команды сойдутся в Грозном на стадионе "Ахмат-Арена". Встреча должна начаться в 19:30 по московскому времени.
Источник: "Матч ТВ"
Президент "Урала" Иванов: в игре с "Ахматом" Левников отсудил неудачно, были ошибки
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о работе главного арбитра первого стыкового матча с "Ахматом" (2:1) Кирилла Левникова.
Фото: ФК "Динамо" Москва