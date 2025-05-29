"Золотой матч был точно финалом для "Краснодара", но не был финалом для "Динамо". Динамовцев, конечно, могли мотивировать деньгами, но они все небедные люди и хорошо зарабатывают. Так что никакие деньги бы ничего не решили", - сказал Шишкин в выпуске интернет-передачи "О, Родной футбол!" [цитата по "Чемпионату"].
Футбольный клуб "Краснодар" и московское "Динамо" встречались друг с другом 24 мая в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Матч завершился победой "быков" со счётом 3:0. Благодаря этому результату краснодарская команда набрала 67 очков и, опередив на одно очко петербургский "Зенит", впервые в истории стала чемпионом России.
"Динамо", в свою очередь, из-за поражения в итоговой турнирной таблице РПЛ пропустило вперёд "Спартак" и расположилось на пятой строчке.
Шишкин: динамовцев могли мотивировать деньгами на матч с "Краснодаром"
Бывший игрок сборной России Роман Шишкин высказался о матче 30-го тура РПЛ сезона-2024/25 между "Краснодаром" и московским "Динамо" (3:0).
Фото: ФК "Краснодар"