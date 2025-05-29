"Краснодару" будет сложно защитить титул, но они своё дело уже сделали. Сейчас пускай попразднуют — хотя бы 10 дней радостных. А команда у них в любом случае будет", - приводит слова Орлова "Чемпионат".
Футбольный клуб "Краснодар" на 17-й год своего существования впервые в истории стал чемпионом России: команда Мурада Мусаева в 30 матчах Российской Премьер-Лиги набрала 67 очков и опередила ближайшего преследователя - петербургский "Зенит" - на одно очко.
"Краснодар" за 33 года стал третьим клубом не из Москвы и Санкт-Петербурга, которому удалось завоевать золотые медали чемпионата России по футболу. Ранее это удавалось владикавказской "Алании" (в 1995 году) и казанскому "Рубину" (в 2008 и в 2009 годах).
Орлов: пускай "Краснодар" попразднуют хотя бы 10 дней - защитить титул будет сложно
Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о чемпионстве футбольного клуба "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"