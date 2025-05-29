Сербский клуб предложил 1,3 миллиона евро и еще 700 тысяч в качестве бонусных выплат за переход Наира Тикнизяна, "Локомотив" отказался от предложения. Московский клуб намерен получить гарантированные два миллиона.
Напомним, что после матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян заявил, что летом хочет перемен и попросил руководство отпустить его в летнее трансферное окно.
В сезоне-2024/2025 Наир Тикнизян провел во всех турнирах 33 матча и записал на свой счет 2 забитых мяча и 4 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 6 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт".
Источник: "Локомотив" отклонил предложение "Црвены Звезды" по Тикнизяну
Сербская "Црвена Звезда" сделала предложение московскому "Локомотиву" по трансферу защитника Наира Тикнизяна.
Фото: ФК "Локомотив"