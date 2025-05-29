- Хочу сказать, что в Тулу я всегда готов вернуться. Но важно отметить, что мне было бы интересно снова поработать в туляками только в том случае, если у клуба есть амбиции вернуться в РПЛ. Лично я готов возглавить "Арсенал" и вернуть тульский клуб в РПЛ, - сказал Божович "РБ Спорт".
56-летний Миодраг Божович возглавлял тульский "Арсенал" с 2017 по 2018 год и с 2021-го по 2022-й. На данный момент черногорский специалист тренирует иранскую команду "Эстегляль Хузестан".
В сезоне-2024/2025 тульский клуб занял 10-е место в Первой лиге. Вчера, 28 мая, "Арсенал" объявил об отставке российского специалиста Александра Сторожука с поста главного тренера.
Божович: я готов возглавить "Арсенал" и вернуть тульский клуб в РПЛ
Бывший главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович рассказал о желании вернуться в тульский клуб.
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