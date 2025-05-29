Ранее в СМИ сообщалось, что капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян в ближайшее летнее трансферное окно может перейти в один из европейских клубов.
В сезоне-2024/25 атакующий полузащитник 35 раз появился на поле в официальных матчах, забил 11 голов, отметился 7 голевыми передачами, получил 2 предупреждения, а в составе "Краснодара" впервые завоевал золотые медали чемпионата России.
Действующее соглашение игрока с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2026 года. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет 20 миллионов евро.
Источник: Legalbet
Сперцян может перейти из "Краснодара" в португальский топ-клуб
По информации СМИ, игроком "Краснодаром" и сборной Армении Эдуардом Сперцяном интересуется один из топ-клубов чемпионата Португалии.
Фото: ФК "Краснодар"