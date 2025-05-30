"В течение недели мое будущее определится. "Химок" уже, как я понимаю, нет. Как я могу остаться? Официально не было объявлено? 99 процентов, что такого клуба больше не будет", - цитирует тренера "Спорт день за днем".
Магомед Адиев был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера "Химок" после ухода с этого поста испанского специалиста Франка Артиги. Адиев принял команду 16 апреля. Под его руководством красно-черные провели 4 матча, в которых не одержали ни одной победы, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение.
Напомним, ранее стало известно, что подмосковному клубу было отказано в выдаче лицензии для участия в РПЛ на сезон-2025/26.
Адиев: 99 процентов, что "Химок" больше не будет
Исполняющий обязанности главного тренера "Химок" Магомед Адиев подтвердил, что клуб прекратит свое существование.
Фото: ФК "Химки"