«К Никите есть интерес от «Лацио», еще за ним следят другие итальянские клубы и команды Ла Лиги. В ближайшее время я поеду на встречу с этим командами», - цитирует Гргича Sport24.
В прошедшем сезоне Кривцов принял участие в 35 матчах за «быков» во всех турнирах, забив шесть голов, а также на счету 22-летнего полузащитника одна результативная передача.
Напомним, что в завершившемся сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России, набрав 67 очков.
"Лацио" и другие европейские клубы проявляют интерес к Кривцову
Агент Младен Гргич, который представляет интересы полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, заявил, что российским футболистом интересуются европейские команды.
Фото: ФК "Краснодар"