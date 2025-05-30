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Гаджиев: "Динамо" Махачкала не рассматривает кандидатуру Адиева

Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев рассказал, кто будет главным тренером команды в следующем сезоне.
Фото: ФК "Химки"
- Мы не рассматриваем кандидатуру Адиева. У нас есть главный тренер, мы приняли решение продлить контракт с Хасанби Биджиевым. Он будет работать с командой в следующем сезоне, - сказал Гаджиев Sport24.

В сезоне-2024/2025 "Динамо" Махачкала под руководством Хасанби Биджиева заняло 11-е место в чемпионате Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 30 матчах. Это был дебютный сезон команды в элитном дивизионе.

"Химки" под руководством Магомеда Адиева завершили чемпионат на 12-й строчке, набрав 29 очков, но не получили лицензия для участия в следующем сезоне РПЛ.

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