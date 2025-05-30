- Каждый тренер хочет немного отдохнуть. Но если будет по-настоящему интересное предложение — его тоже стоит рассмотреть. Сейчас у меня накопилось много семейных проблем, которые надо безотлагательно решать, - сказал Осинькин Sport24.
27 мая Игорь Осинькин покинул пост главного тренера "Крыльев Советов". Российский специалист руководил командой с 2020 года. В сезоне-2024/2025 самарцы заняли 10-е место в чемпионате Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко в 30 сыгранных матчах.
Осинькин - о своих планах: каждый тренер хочет немного отдохнуть
Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал о своих планах на после ухода из самарского клуба.
Фото: ПФК "Крылья Советов"