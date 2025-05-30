"Матвей Кисляк. Он очень хорошо провел вторую часть сезона. У него есть все качества, чтобы перейти в европейскую команду. Я бы хотел увидеть Кисляка в любой топовой европейской команде", - сказал Файзуллаев Sport24.
21-летний Хусанов зимой перешел в "Манчестер Сити" из "Ланса" за 40 млн евро.
Кисляк в нынешнем сезоне РПЛ провел за ЦСКА 22 матча, в которых забил один гол и отдал один ассист. Вместе с командой 19-летний полузащитник завоевал бронзовые медали чемпионата, а также вышел в Суперфинал Кубка России, где армейцы сыграют с "Ростовом" за титул.
Файзулаев считает, что Кисляк может повторить путь Хусанова из "Манчестер Сити"
Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев назвал футболиста, который способен повторить путь узбекистанского защитника "Манчестер Сити" Абдукодира Хусанова.
Фото: ПФК ЦСКА