«Стадион «Спартака» не может принимать матчи сборной. У сборной есть обязательства перед спонсорами — мы, так же как футбольные клубы в рамках лицензирования, заключаем рекламные контракты для своего финансирования и берём обязательства перед спонсорами, в том числе в части предоставления им лож. Стадион «Спартака» продаёт ложи на все мероприятия, какие бы только ни проводились на нём, и не может предоставить нам ни одной ложи.
Что касается срока действия их договоров по ложам — это их вопрос. Мы их просили, чтобы они продавали ложи по-другому, но они не стали так делать. Мы бы с удовольствием использовали и стадион «Спартака» для матчей сборной», — цитирует Митрофанова «РИА Новости Спорт».
Последний матч, который сборная России провела на домашнем стадионе «Спартака», был сыгран в сентябре 2021 года.
В 2024 и 2025 годах сборная России провела 5 домашних товарищеских матчей. В трех матчах игры проходили на домашнем стадионе московского «Динамо» «ВТБ Арена», 1 игра была на стадионе Краснодара «Озон Арена» и 1 встреча была на «Волгоград Арена». Ближайший товарищеский матч с Нигерией пройдёт 6 июня на стадионе «Лужники». Следующая игра — против Беларуси — состоится 10 июня также в Москве.
В РФС объяснили, почему сборная России не играет на стадионе "Спартака"
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов объяснил причины, по которым сборная России не может проводить домашние игры на стадионе московского «Спартака».
Фото: ФК "Спартак"