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Гайич: у ЦСКА только одна цель - победа в Кубке России

Защитник ЦСКА Милан Гайич поделился мыслями перед суперфиналом Кубка России с "Ростовом".
Фото: ПФК ЦСКА
"Какие могут быть ожидания от финала? Финал - это битва за трофей, ничего другого у нас в мыслях нет. У ЦСКА только одна цель - победа в Кубке России", - передает слова Гайича "СЭ".

Суперфинал Кубка России, в котором встретятся московский ЦСКА и "Ростов", состоится завтра, 1 июня. Поединок пройдет на стадионе "Лужники" в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по столичному времени. Главным арбитром игры назначен Кирилл Левников.

Напомним, в финале Пути РПЛ "армейцы" переиграли по итогам двухматчевого противостояния "Зенит" (0:2, 2:0, 4:3 - по пенальти). Ростовчане в финале Пути регионов оказались сильнее "Спартака" (2:1).

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