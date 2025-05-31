Гайич: у ЦСКА только одна цель - победа в Кубке России

"Какие могут быть ожидания от финала? Финал - это битва за трофей, ничего другого у нас в мыслях нет. У ЦСКА только одна цель - победа в Кубке России", - передает слова Гайича "СЭ".
Суперфинал Кубка России, в котором встретятся московский ЦСКА и "Ростов", состоится завтра, 1 июня. Поединок пройдет на стадионе "Лужники" в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по столичному времени. Главным арбитром игры назначен Кирилл Левников.
Напомним, в финале Пути РПЛ "армейцы" переиграли по итогам двухматчевого противостояния "Зенит" (0:2, 2:0, 4:3 - по пенальти). Ростовчане в финале Пути регионов оказались сильнее "Спартака" (2:1).