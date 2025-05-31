- Думаю, при отличном состоянии и здоровье в Суперфинале Кубка России должен играть Акинфеев. Чтобы дать Торопу шанс в таком матче, нужно, чтобы Акинфеев не играл. Тороп — второй вратарь ЦСКА, а Акинфеев — первый, - сказал Габулов "Чемпионату".
В сезоне-2024/2025 39-летний Игорь Акинфеев провел 28 матчей в РПЛ и 1 матч в Кубке России, оставив ворота в неприкосновенности 13 раз и пропустив 21 мяч. Владислав Тороп принял участие в 13 встречах во всех турнирах, позволив сопернику забить гол 5 раз и сыграв "на ноль" девять игр.
Суперфинал Кубка России между ЦСКА и "Ростовом" состоится 1 июня в 18:00 по московскому времени на стадионе "Лужники". Встречу обслужит судейская бригада Кирилла Левникова.
Габулов: при отличном состоянии и здоровье в Суперфинале Кубка России должен играть Акинфеев
Бывший вратарь московского "Динамо" Владимир Габулов рассказал, кто из вратарей ЦСКА должен начать матч Суперфинала Кубка России с "Ростовом" в стартовом составе.
Фото: ПФК ЦСКА