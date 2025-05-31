- По спортивному принципу мы не сохранили прописку. Но если исполком [РФС] примет решение оставить нас, это будет... фарт. Конечно, мы не заслуживаем. Но если говорить глобально: сам город, стадион, клуб достойны РПЛ.
"Пари НН" финишировал в зоне стыковых матчей, набрав в 30 турах РПЛ 27 очков. В первой стыковой игре против "Сочи" нижегородская команда одержала победу со счетом 2:1. В ответной встрече подопечные Виктора Гончаренко уступили на своем поле - 1:3. Таким образом путевку в высший дивизион по итогам противостояния завоевал сочинский коллектив.
Источник: "Матч ТВ"
Спортдиректор "Пари НН": если РФС примет решение оставить нас, это будет фарт. Конечно, мы не заслуживаем
Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов рассказал, что нижегородцы не заслужили места в РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"