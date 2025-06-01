— Что скажете по матчу?
— Ты же сам стоял на бровке, все видел. Что я тебе могу сказать?
— Второй тайм по игре правда слабый.
— Второй тайм мы сыграли не очень хорошо, да.
— По судейству что скажете?
— Ты же сам видел. У нас отменили гол, поставили «левый» пенальти. Ты это специально спрашиваешь.
— Фол был у Мелкадзе?
— Он ударил нашего защитника, надо было ставить фол. Конечно, ребята сами говорят, что пенальти не было, — отметил Иванов «Матч ТВ».
«Ахмат» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в ответном переходном матче, который состоялся в Грозном 31 мая. Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Таким образом, грозненская команда победила своих соперников по итогам двух встреч — 3:2 и осталась в РПЛ на будущий сезон.
Президент "Урала" — о судействе против "Ахмата": отменили гол и назначили странный пенальти — что тут говорить
Президент «Урала» Григорий Иванов после поражения от «Ахмата» в ответной встрече стыков за право выступать в РПЛ в следующем сезоне (0:2) выразил недовольство работой арбитров.
Фото: ФК "Урал"