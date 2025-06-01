"Вчера у него действительно закончился контракт. Вопрос о дальнейшей траектории самого футболиста и интереса клуба мы будем обсуждать после принятия решения о следующем сезоне", - цитирует Мелик-Гусейнова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Пари НН" не будет продлевать контракт с Кириллом Гоцуком и защитник покинет клуб на правах свободного агента.
В минувшем сезоне Кирилл Гоцук провел за нижегородцев во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 2 забитых мяча. Центральный защитник выступал за клуб с 2020 года, ранее он был игроком самарских "Крыльев Советов", курского "Авангарда", и ярославского "Шинника". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 750 тысяч евро.
"У него действительно закончился контракт". В "Пари НН" высказались о будущем Гоцука
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался о будущем защитника Кирилла Гоцука.
Фото: ФК "Пари НН"