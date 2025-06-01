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Бояринцев: Угальде не лидер "Спартака"

Главный тренер "Ротора" Денис Бояринцев оценил игру нападающего "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
- Осенью им все восхищались, но тогда играла вся команда. Он неплохой футболист, но не лидер. Такие не проявляют себя, когда тяжелый период у команды, - сказал Бояринцев "Чемпионату".

Манфред провел 36 матчей за красно-белых во всех турнирах, оформил 18 голов и отдал шесть результативных передач. Угальде забил всего два мяча на весеннем отрезке.

"Спартак" занял четвертое место в РПл, набрав 57 очков в 30 матчах.

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