- Осенью им все восхищались, но тогда играла вся команда. Он неплохой футболист, но не лидер. Такие не проявляют себя, когда тяжелый период у команды, - сказал Бояринцев "Чемпионату".
Манфред провел 36 матчей за красно-белых во всех турнирах, оформил 18 голов и отдал шесть результативных передач. Угальде забил всего два мяча на весеннем отрезке.
"Спартак" занял четвертое место в РПл, набрав 57 очков в 30 матчах.
Бояринцев: Угальде не лидер "Спартака"
Главный тренер "Ротора" Денис Бояринцев оценил игру нападающего "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"