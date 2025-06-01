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Агент Дзюбы - о продлении контракта с "Акроном": обе стороны договорились, пошли навстречу, нашли компромисс

Агент нападающего "Акрона" Артема Дзюбы Леонид Гольдман рассказал про переговоры о продлении контракта с клубом.
Фото: ФК "Акрон"
- Времени в этот раз было больше, чем осенью 2024 года. Переговоры прошли адекватно, обе стороны договорились, пошли навстречу, нашли компромисс — это самое важно, - сказал Гольдман "СЭ".

1 июня Артём Дзюба продлил контракт с "Акроном" до конца следующего сезона. В минувшем розыгрыше чемпионата российской Премьер-Лиги российский нападающий провел 22 матча, забив 9 голов и отдав 5 результативных передач.

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