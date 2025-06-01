"Мои извинения мало кому нужны. Я бы хотел извиниться перед своими болельщиками и перед "Ростовом". Видимо, эту удачу не заслужил, раз мяч попал в штангу", - цитирует Байрамяна "Чемпионат".
Напомним, полузащитник Хорен Байрамян первым из игроков "Ростова" исполнял удар в серии послематчевых пенальти в Суперфинале Кубка России против ЦСКА и попал в штангу. Также у ростовчан не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар вингер Алексей Сутормин.
"Армейцы" допустили всего один промах в серии пенальти, благодаря чему одержали победу со счетом 4:3 и завоевали трофей.
Байрамян - о промахе в серии пенальти: мои извинения мало кому нужны. Видимо, эту удачу не заслужил
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян извинился перед болельщиками команды за незабитый пенальти в Суперфинале Кубка России с ЦСКА (0:0, 3:4 пен.).
Фото: ФК "Ростов"