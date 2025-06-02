"Локомотив" ведет переговоры с "Црвеной Звездой" по переходу Наира. Пока больше добавить нечего. Думаю, официально "Локомотив" все скажет", - цитирует агента "Чемпионат".
Напомним, ранее сообщалось о том, что сербский клуб "Црвена Звезда" сделал предложение московскому "Локомотиву" по трансферу защитника Наира Тикнизяна.
В минувшем сезоне Тикнизян принял участие в 33 матчах за "железнодорожников" во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. В весенней части РПЛ футболист перестал попадать в стартовый состав, проведя всего одну полную игру.
Агент подтвердил, что "Локомотив" ведет переговоры с "Црвеной Звездой" по трансферу Тикнизяна
Агент защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна Александр Клюев рассказал о переговорах московского клуба с "Црвеной Звездой".
Фото: ФК "Локомотив"