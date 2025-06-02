- Сборная — новый опыт. Я столько видел в футболе, столько учеников воспитал. В сборных — совсем другая аналитика, организация работы. Добиться результата с национальной командой… Пусть Карпин принимает "Динамо", а я пойду в сборную России (смеется).
Напомним, ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что московское "Динамо" получило разрешение вести переговоры с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.
Сергей Ташуев объявил о своем уходе из "Ахмата" после первого стыкового матча против екатеринбургского "Урала", в котором грозненцы уступили со счетом 1:2, ведя по ходу встречи.
Источник: Sport24
Ташуев: пусть Карпин принимает "Динамо", а я пойду в сборную России
Бывший главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев пошутил, что готов поработать с национальной командой.
Фото: ФК "Ахмат"