По информации журналиста Карпова в первой половине дня Валерий Карпин провел встречу в Новогорске с тренерами, которые войдут в его штаб в московском «Динамо». На встрече присутствовали Ролан Гусев, Сергей Паршивлюк и тренер по физической подготовке Луис Мартинес. По итогам общения стороны обсудили план подготовки к новому сезону и наметили первоочередные задачи.
Карпин хорошо знаком с Паршивлюком по работе в «Спартаке», а с Мартинесом сотрудничает в сборной России. Гусев же остается важной фигурой внутри клуба. Возможно, тренерский штаб пополнится еще одним специалистом, в том числе из «Ростова», но это пока не подтверждено.
Источник: Карпин определился с тренерским штабом в "Динамо"
Главный тренер Валерий Карпин определил ключевых помощников по работе в «Динамо» — в штаб войдут Гусев, Паршивлюк и Мартинес.
Фото: ФК "Динамо"