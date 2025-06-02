«Это типичный сезон «Спартака», я бы его так назвал. Восторги перед сезоном с приходом нового тренера. После восьмого-десятого тура - давайте всех увольнять. Потом вроде все наладилось. Покупки. Все здорово. Мы в чемпионской гонке. И опять разочарование, призывы к смене тренера.
Горки такие, спартаковские горки - когда по ходу сезона все прошло от влюбленности осенней до разочарования весеннего», - цитирует Писарева «РБ Спорт».
В прошедшем сезоне РПЛ московский «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице, набрав 57 баллов. Красно-белые отстали от «Краснодара», ставшего чемпионом России, на десять очков.
Напомним, что руководство московского клуба продлило сотрудничество с главным тренером команды Деяном Станковичем до лета 2027 года.
Писарев оценил выступление "Спартака" в прошедшем сезоне
Член тренерского штаба сборной России Николай Писарев поделился мнением о выступлении московского «Спартака» в минувшем сезоне РПЛ.
Фото: «СЭ»