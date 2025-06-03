По информации «Чемпионата» стороны согласовали аренду на один сезон с правом последующего выкупа игрока.
Летом 2024 года Тимур Сулейманов присоединился к команде «Локомотив», перестав быть игроком «Пари НН». Он перешёл на правах свободного агента.
В прошедшем сезоне Сулейманов провёл за «Локомотив» 29 матчей в Российской Премьер-Лиги и 1й матчей в Кубке России, забив 7 голов и отдав 2 голевых передачи. В общей сложности он провел 1305 минут на футбольном поле. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего нападающего составляет 1,5 миллиона евро.
Источник: Сулейманов проведёт следующий сезон в "Балтике"
«Балтика» договорилась с «Локомотивом» о переходе Тимура Сулейманова на правах аренды.
Фото: ФК "Локомотив"