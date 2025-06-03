Журналист Карпов: Адиев возглавит "Крылья Советов"

47-летний Магомед Адиев утверждён на пост главного тренера самарского клуба.

Фото: ФК "Химки"

По информации инсайдера Карпова, решение было одобрено губернатором Самарской области Дмитрием Федорищевым, который согласовал кандидатуру специалиста.



Контракт с тренером заключён по формуле 1+1 — соглашение рассчитано на сезон с возможностью продления. Перед Адиевым поставлена чёткая задача — финишировать в следующем сезоне РПЛ не ниже восьмого места.



Последними клубами Магомеда Адиева были грозненский «Ахмат» и подмосковные «Химки». Ранее он также работал в сборной Казахстана, а также в таких командах, как «Шахтёр Караганда» и «Чайка».