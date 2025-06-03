"Зенит" станет чемпионом в следующем сезоне! Я уже сейчас уверенно говорю об этом. Они будут злее. "Зенит" — это команда, которая хочет быть номером один в стране. Они хотят обойти "Спартак" по количеству чемпионских титулов в России. Если бы я был президентом, то поставил бы именно такую задачу. Уверен, никто не оглашает этого, но задача такая стоит", - приводит слова Канчельскиса Legalbet.
Петербургский "Зенит" в сезоне-2024/25 по итогам 30 матчей Российской Премьер-Лиги набрал 66 очков и занял второе место в итоговой турнирной таблице, тем самым, прервав 6-летнюю серию чемпионств. При этом по итогам заседания Совета директоров футбольного клуба, которое было проведено 29 мая, перед командой в предстоящем сезоне поставлена задача завоевать золотые медали РПЛ.
На данный момент сине-бело-голубые является 10-кратным чемпионом России. Столько же количество золотых медалей, начиная с 1992 года, завоевал московский "Спартак".
Канчельскис: уверенно говорю, что "Зенит»"станет чемпионом России в сезоне-2025/26
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился своим мнением о перспективах выступления петербургского "Зенита" в сезоне-2025/26 РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"