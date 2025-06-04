"Сезон для Агкацева — топ! Первый сезон и сразу чемпионство. Что ещё можно говорить? Он готов играть в РПЛ, я уже говорил это", - сказал Сафонов "Чемпионату".
Агкацев в составе "Краснодара" впервые в истории клуба завоевал чемпионство в Российской Премьер-Лиге. Голкипер стал основным в краснодарской команде после продажи Сафонова во французский "ПСЖ".
Сафонов оценил чемпионский сезон Агкацева в "Краснодаре"
Вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов оценил выступление голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева в минувшем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"