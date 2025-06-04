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Сафонов оценил чемпионский сезон Агкацева в "Краснодаре"

Вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов оценил выступление голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева в минувшем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"
"Сезон для Агкацева — топ! Первый сезон и сразу чемпионство. Что ещё можно говорить? Он готов играть в РПЛ, я уже говорил это", - сказал Сафонов "Чемпионату".

Агкацев в составе "Краснодара" впервые в истории клуба завоевал чемпионство в Российской Премьер-Лиге. Голкипер стал основным в краснодарской команде после продажи Сафонова во французский "ПСЖ".

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