Бело-голубые видят в нем конкурента Андрею Луневу, сообщает «Чемпионат».
Также 22-летним вратарем интересуются несколько португальских команд.
В прошедшем сезоне РПЛ Кокарев сыграл за «Химки» в 25 матчах во всех турнирах, пропустив 47 мячей. Также в его активе шесть игр без пропущенных голов.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 подмосковный клуб занял 12-ю строчку, набрав 29 очков.
"Чемпионат": "Динамо" интересуется вратарем "Химок"
Московское «Динамо» проявляет интерес к голкиперу подмосковных «Химок» Никите Кокареву.
Фото: ФК "Химки"