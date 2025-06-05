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Бышовец поделился мнением о возможном назначении Карпина в "Динамо"

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера московского «Динамо».
Фото: РФС
«Возможности «Динамо» очень большие, поэтому считаю, что воспользоваться таким шансом - абсолютно нормально. С другой стороны, задачи, которые будут стоять перед ним в новом клубе, уже не просто участие», - цитирует Бышовца «СЭ».

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин проведет первую тренировку в качестве главного тренера «Динамо» 16 июня.

Напомним, что в феврале 2025 года 56-летний специалист покинул пост главного тренера «Ростова». По итогам прошедшего сезона ростовчане заняли восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Московское «Динамо» завершило сезон на пятой позиции, набрав 56 очков.

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