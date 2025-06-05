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Названы потенциальные новички "Ростова" в летнее трансферное окно

Пополнить состав «Ростова» летом могут четыре новых игрока.
Фото: ФК "Ростов"
В число потенциальных новичков входят - вратарь Виталий Гудиев, защитники Станислав Магкеев и Дмитрий Чистяков, а также полузащитник Максим Мухин, сообщает телеграм-канал «Убойная сила».

В прошедшем сезоне 30-летний Гудиев принял участие в 23 матчах за воронежский «Факел», Магкеев сыграл за «Пари НН» 23 игры, Чистяков выходил на поле за «Зенит» в восьми встречах, а Мухин принял участие лишь в одном матче за ЦСКА.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Ростов» занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 баллов.

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