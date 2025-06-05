В число потенциальных новичков входят - вратарь Виталий Гудиев, защитники Станислав Магкеев и Дмитрий Чистяков, а также полузащитник Максим Мухин, сообщает телеграм-канал «Убойная сила».
В прошедшем сезоне 30-летний Гудиев принял участие в 23 матчах за воронежский «Факел», Магкеев сыграл за «Пари НН» 23 игры, Чистяков выходил на поле за «Зенит» в восьми встречах, а Мухин принял участие лишь в одном матче за ЦСКА.
Напомним, что в прошедшем сезоне «Ростов» занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 баллов.
Названы потенциальные новички "Ростова" в летнее трансферное окно
Пополнить состав «Ростова» летом могут четыре новых игрока.
Фото: ФК "Ростов"