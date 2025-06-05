"Я так понимаю, что летом в "Спартаке" целая команда пойдёт на выход. Человек 10 покинет команду, не меньше. Последние туры чемпионата России были неким просмотром, на кого Станкович может как-то понадеяться или уже расставаться. Думаю, Чернов точно пойдёт на выход, да и вообще, много игроков покинут команду после этого межсезонья", - приводит слова Червиченко "Евро-Футбол.Ру".
Московский "Спартак" в сезоне-2024/25 Российской Премьер-Лиги набрал 57 очков, которые позволили команде Деяна Станковича занять в итоговой турнирной таблице четвёртое место. По сравнению с прошлым годом красно-белые набрали на 7 очков больше и финишировали на одной позиции выше. В Кубке России "Спартак" повторил прошлогодний результат - проигрыш в финале Пути регионов.
Напомним, летнее трансферное окно в чемпионате России по футболу откроется 20 июня и закроется 12 сентября.
Червиченко: летом человек 10 покинет "Спартак", не меньше
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко рассказал о своих ожиданиях от работы красно-белых во время летнего трансферного окна 2025 года.
Фото: ФК "Спартак"